Migliaia di monete romane scoperte in Francia | erano nascoste sotto il pavimento nell’antico quartiere di Senon

Durante una recente escursione archeologica in Francia, sono state rinvenute migliaia di monete romane nascoste sotto il pavimento nell'antico quartiere di Senon. Questa scoperta rivela preziosi dettagli sulla vita e le pratiche di conservazione dell'epoca, offrendo uno sguardo affascinante sulla sicurezza economica degli antichi Romani.

Niente banche online. Niente conti correnti. Nell’Impero romano, il modo più sicuro per mettere da parte denaro era uno solo: seppellirlo. E qualcuno, a Senon, nell’attuale Francia nord-orientale, lo fece sotto il pavimento di casa. Gli archeologi francesi hanno scoperto un antico quartiere romano sotto la città di Senon, nella parte est del Paese e vicino al confine con il Belgio, che conteneva un vero e proprio tesoro. Tra le rovine, infatti, sono stati trovate tre giare di ceramiche piene di monete romane. Si tratta di oltre 25mila monete in bronzo e rame che, secondo le prime stime, dovrebbero risalire al III secolo d. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

