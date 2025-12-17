Migliaia di impronte di dinosauri nel parco dello Stelvio Elio Della Ferrera | Una scoperta straordinaria pensiamo a quanto poco conosciamo i luoghi in cui viviamo | la nostra casa il nostro Pianeta

Nel parco dello Stelvio sono state rinvenute migliaia di impronte di dinosauri risalenti a oltre 200 milioni di anni fa. La scoperta, condotta dal Museo di Storia Naturale di Milano, dal Muse di Trento e dall’Università degli Studi di Milano, offre nuovi spunti sulla vita preistorica e sulla conoscenza dei territori ancora poco esplorati del nostro pianeta.

Nel Parco dello Stelvio sono state scoperte migliaia di impronte di dinosauri risalenti a 210 milioni di anni fa - Si tratterebbe di plateosauri, dinosauri erbivori vissuti nel Triassico Superiore. wired.it

Eccezionale scoperta nel parco dello #Stelvio, migliaia di impronte di #dinosauri risalenti a oltre 200 milioni di anni fa - facebook.com facebook

Oggi alla conferenza stampa sull’eccezionale rinvenimento paleontologico avvenuto in Valle di Fraele, tra #Livigno e #Bormio, con migliaia di impronte di #dinosauri risalenti alla fine del Triassico. Un regalo che la #storia fa alle #Olimpiadi! x.com

