Migliaia di impronte di dinosauri nel parco dello Stelvio Elio Della Ferrera | Una scoperta straordinaria pensiamo a quanto poco conosciamo i luoghi in cui viviamo | la nostra casa il nostro Pianeta

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel parco dello Stelvio sono state rinvenute migliaia di impronte di dinosauri risalenti a oltre 200 milioni di anni fa. La scoperta, condotta dal Museo di Storia Naturale di Milano, dal Muse di Trento e dall’Università degli Studi di Milano, offre nuovi spunti sulla vita preistorica e sulla conoscenza dei territori ancora poco esplorati del nostro pianeta.

migliaia di impronte di dinosauri nel parco dello stelvio elio della ferrera una scoperta straordinaria pensiamo a quanto poco conosciamo i luoghi in cui viviamo la nostra casa il nostro pianeta

© Vanityfair.it - Migliaia di impronte di dinosauri nel parco dello Stelvio. Elio Della Ferrera: «Una scoperta straordinaria, pensiamo a quanto poco conosciamo i luoghi in cui viviamo: la nostra casa, il nostro Pianeta»

Risalgono a oltre 200 milioni di anni fa, a guidare la ricerca il Museo di Storia Naturale di Milano con il Muse di Trento e e il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Milano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Leggi anche: Sulle orme dei dinosauri: cosa significa la scoperta di migliaia impronte nel parco dello Stelvio. Elio Della Ferrera: «Pensiamo a quanto poco conosciamo i luoghi in cui viviamo: la nostra casa, il nostro Pianeta»

Leggi anche: Parco dello Stelvio come Jurassic Park: «Migliaia di impronte di dinosauri, risalgono a 210 milioni di anni fa»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Una scoperta eccezionale migliaia di orme di dinosauri nel Parco dello Stelvio

Video Una scoperta eccezionale migliaia di orme di dinosauri nel Parco dello Stelvio

migliaia impronte dinosauri parcoMigliaia di impronte di dinosauri scoperte nel Parco dello Stelvio - Sulle pareti di dolomia nella valle di Fraele, tra Livigno e Bormio, sono state trovate un grande numero di tracce estese per cinque chilometri. msn.com

migliaia impronte dinosauri parcoNel Parco dello Stelvio sono state scoperte migliaia di impronte di dinosauri risalenti a 210 milioni di anni fa - Si tratterebbe di plateosauri, dinosauri erbivori vissuti nel Triassico Superiore. wired.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.