Michelle Obama difende Rob Reiner e la moglie dalle accuse di Trump e racconta la loro amicizia | Erano tra le persone più oneste e coraggiose che abbia mai conosciuto

Michelle Obama interviene per difendere Rob Reiner e sua moglie dalle accuse di Trump, sottolineando la loro integrità e coraggio. Nell'articolo, l'ex First Lady condivide anche ricordi sulla loro amicizia, evidenziando quanto siano stati importanti nelle vite di Barack e di sé stessa.

© Vanityfair.it - Michelle Obama difende Rob Reiner e la moglie dalle accuse di Trump e racconta la loro amicizia: «Erano tra le persone più oneste e coraggiose che abbia mai conosciuto» L'ex First Lady e Barack Obama avevano un appuntamento con i Reiner proprio la sera del loro omicidio. Si conoscevano da «molti anni» ed erano legati da un sentimento di profonda stima. 🔗 Leggi su Vanityfair.it Leggi anche: Michelle Obama contro Trump dopo l’omicidio Reiner: “Persone coraggiose, non pazzi né disturbati” Leggi anche: Provette manomesse: il prof.Montisci si difende dalle accuse di falso ideologico e abuso d'ufficio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Michelle Obama is ......... nah. obama michelleobama coreyholcomb charlestonwhite Rob Reiner avrebbe dovuto incontrare gli Obama il giorno dell'omicidio: la confessione di Michelle (e la risposta a Trump) - Michelle e Barack Obama avrebbero dovuto incontrare Rob Reiner e la moglie Michele Singer lo stesso giorno in cui la coppia di Hollywood è stata uccisa nella villa di ... msn.com

Michelle e Barack Obama dovevano incontrare Rob Reiner e la moglie Michele la sera dell'omicidio: «Li conosciamo da anni» - «Erano tra le persone più oneste e coraggiose che abbia mai conosciuto, non erano né squilibrati né pazzi». msn.com

Due abiti bianchi, due energie completamente diverse. Michelle Obama porta una fiducia raffinata, mentre Melania Trump offre un glamour audace e accattivante — chi possiede questo momento per te, e perché #MelaniaTrump #MichelleObama #StileBia - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.