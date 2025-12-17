Mica fessi gli arabi | agli spagnoli per la Supercoppa danno il doppio dei soldi rispetto alla Lega Serie A
Gli arabi non scherzano: per la Supercoppa italiana, in programma tra domani e lunedì in Arabia Saudita, sono pronti a investire il doppio rispetto alla Lega Serie A. Il quotidiano La Stampa, attraverso Stefano Scacchi, analizza questa scelta e le implicazioni di un evento che si svolgerà oltreconfine, attirando l’attenzione internazionale.
Il quotidiano torinese La Stampa, con Stefano Scacchi, scrive della Supercoppa italiana che tra domani e lunedì si disputerà in Arabia Saudita. Final four con Napoli, Inter, Milan e Bologna. Semifinali Napoli-Milan (domani) e Inter-Bologna (venerdì), lunedì la finale. Scrive La Stampa: Per la Lega Serie A il trasloco in Medio Oriente vale 23 milioni a torneo, meno di quanto incassano gli spagnoli: 42 milioni. Nell’accordo con la Federcalcio di Madrid, però, rientravano le commissioni altissime alla società Kosmos di Piqué, oggetto di un’inchiesta della magistratura spagnola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
