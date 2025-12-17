Mica fessi gli arabi | agli spagnoli per la Supercoppa danno il doppio dei soldi rispetto alla Lega Serie A

Gli arabi non scherzano: per la Supercoppa italiana, in programma tra domani e lunedì in Arabia Saudita, sono pronti a investire il doppio rispetto alla Lega Serie A. Il quotidiano La Stampa, attraverso Stefano Scacchi, analizza questa scelta e le implicazioni di un evento che si svolgerà oltreconfine, attirando l’attenzione internazionale.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.