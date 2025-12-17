Miasmi a Treviglio Imeri | Siamo tutti allineati nell’alzare la voce

Il sindaco di Treviglio, Juri Imeri, ha sottolineato l’unanimità nell’alzare la voce di fronte ai crescenti problemi causati dai miasmi provenienti da un’azienda a sud della città, che hanno suscitato preoccupazione tra i cittadini, soprattutto domenica scorsa. La questione è stata affrontata durante il consiglio comunale di martedì 16 dicembre.

Treviglio. “Su questo, penso che siamo tutti allineati nell’alzare la voce”. Con queste parole il sindaco di Treviglio Juri Imeri interviene nel consiglio comunale di martedì 16 dicembre dopo l’intensificarsi dei miasmi scaturiti da un’azienda a sud della città e che, soprattutto nella giornata di domenica, sono stati percepiti da molti cittadini. La discussione è rientrata nell’ambito della presentazione del bilancio previsionale 20262028, in particolare sulla voce inerente i 6 milioni destinati alla riqualificazione del parco urbano nell’ ex Cava Vailata. Il primo cittadino ha quindi ricostruito l’iter amministrativo che ha portato il Comune a investire sulla valorizzazione dell’area, chiarendo le scelte compiute per ottenere le risorse attraverso la partecipazione a due bandi. Bergamonews.it

