Mi ha usato come cavia Mattino cinque accuse in diretta per Federica Panicucci

Durante una puntata di Mattino 5, Federica Panicucci è stata al centro di accuse in diretta legate a un approfondimento sul caso di Garlasco. Il confronto, originariamente previsto come uno dei tanti momenti di discussione, ha preso una piega inaspettata, suscitando commenti e polemiche tra i presenti.

Il confronto doveva essere uno dei tanti momenti di approfondimento dedicati al caso di Garlasco, ormai presenza fissa nella seconda parte di Mattino 5. Invece, nel giro di pochi secondi, lo studio si è trasformato in un terreno di scontro inatteso. Il clima si è irrigidito subito dopo l'ingresso di un ospite atteso, quando una semplice formula di benvenuto ha acceso una reazione che nessuno, in diretta, sembrava prevedere. Federica Panicucci ha provato a mantenere il controllo della situazione, ma le parole arrivate dall'altra parte del tavolo hanno spiazzato tutti. L'attacco dell'avvocato De Rensis: "Non me lo aspettavo da lei".

