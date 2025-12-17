Metromare la richiesta del municipio | treni fino alle 2.30 la notte di Capodanno

Il municipio ha annunciato un'estensione dell'orario della metropolitana per la notte di Capodanno, con treni in servizio fino alle 2.30. Questa misura mira a facilitare gli spostamenti dei partecipanti agli eventi romani, in particolare al celebre Concerto di fine anno. Un'opportunità per vivere la festa in tutta sicurezza e comodità, godendo appieno delle celebrazioni dell'ultima notte dell'anno.

