Metro C senza scampo Capezzone | Ecco cosa abbiamo scoperto

Dopo vent’anni e un miliardo di euro, le nuove stazioni Colosseo e Porta Metronia della Metro C sono finalmente pronte. Un traguardo atteso dai romani, ma che solleva molte domande. Capezzone svela cosa si nasconde dietro questa inaugurazione, offrendo uno sguardo approfondito su un progetto che prometteva molto e che ora si confronta con nuove sfide.

