Meteo Roma del 17-12-2025 ore 19 | 15

Le previsioni del tempo per Roma del 17 dicembre 2025 indicano una giornata stabile con cieli prevalentemente sereni, temperature in lieve calo e poche variazioni nel corso della giornata. Al mattino si potrebbero verificare banchi di nebbia e foschia nelle zone interne, ma nel pomeriggio il sole predominerà. La sera e la notte porteranno condizioni di calma atmosferica e cieli sereni o poco nuvolosi.

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 17-12-2025 ore 19:15 meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con localizzati i banchi di nebbia o foschia sulla pianura padana e sole prevalente altrove al pomeriggio non sono attese particolari variazioni congeli per lo più soleggiati tra lateralità e la notte ancora tempo stabile con Cieli se tornano nei boschi e sui medesimi settori al centro tempo stabile durante la giornata con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio Salvo banchi di nebbia e foschia nelle zone interne specie tra Toscana Umbria e Lazio su una variazione serata e nottata con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni al sud tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino che al pomeriggio Salvo qualche basso su costi e pianure poche variazioni in serata e nottata con tempo asciutto e c'è di per lo più sereni e qualche nome di passaggio potrebbe interessare le isole maggiori temperature minime generale diminuzione massime in calo al centro nord adriasol subframe Maggiore le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

