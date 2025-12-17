Meteo Roma del 17-12-2025 ore 06 | 15

Previsioni meteo per Roma e Italia il 17 dicembre 2025: giornata stabile con prevalenza di sole, banchi di nebbia e foschia nelle zone interne e al Nord. Condizioni di tempo asciutto e cieli generalmente sereni si mantengono anche in serata e notte, con temperature in lieve diminuzione. Le regioni centrali e meridionali presentano condizioni simili, con poche variazioni nel corso della giornata.

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 17-12-2025 ore 06:15 meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con localizzati i banchi di nebbia o foschia sulla pianura padana e sole prevalente altrove al pomeriggio non sono attese particolari variazioni congeli per lo più soleggiati tratterà te la notte ancora tempo stabile con Cieli tornano nei boschi e sui medesimi settori al centro tempo stabile durante la giornata con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio Salvo banchi di nebbia e foschia nelle zone interne specie tra Toscana Umbria e Lazio su una variazione serata e nottata con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni al sud tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio Salvo qualche evento basso su costi e pianure poche variazioni in serata e nottata con tempo asciutto e c'è di per lo più sereni e qualche nome di passaggio potrebbe interessare le isole maggiori temperature minime generale diminuzione massime in calo al centro nord birreria sud e sulle Isole maggiori le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. Romadailynews.it Leggi anche: Meteo Roma del 29-09-2025 ore 19:15 Leggi anche: Meteo Roma del 30-09-2025 ore 06:15 Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Meteo lunedì 17 dicembre. freddo, neve, gelate Meteo Roma: oggi pioggia, Mercoledì 17 e Giovedì 18 nubi sparse - Giornata caratterizzata da pioggia anche abbondante, temperatura minima 10°C, massima 12°C ... ilmeteo.it

Meteo Roma – giornata grigia e instabile, piogge sparse oggi - Indebolimento dell’alta pressione e correnti umide atlantiche favoriscono nubi compatte e precipitazioni intermittenti, con clima mite e umido ... centrometeoitaliano.it

METEO ROMA: presto torna la pioggia! Le previsioni dettagliate sul sito #meteo #roma #meteoroma - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.