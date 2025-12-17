Meteo Roma del 17-12-2025 ore 06 | 15
Previsioni meteo per Roma e Italia il 17 dicembre 2025: giornata stabile con prevalenza di sole, banchi di nebbia e foschia nelle zone interne e al Nord. Condizioni di tempo asciutto e cieli generalmente sereni si mantengono anche in serata e notte, con temperature in lieve diminuzione. Le regioni centrali e meridionali presentano condizioni simili, con poche variazioni nel corso della giornata.
meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con localizzati i banchi di nebbia o foschia sulla pianura padana e sole prevalente altrove al pomeriggio non sono attese particolari variazioni congeli per lo più soleggiati tratterà te la notte ancora tempo stabile con Cieli tornano nei boschi e sui medesimi settori al centro tempo stabile durante la giornata con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio Salvo banchi di nebbia e foschia nelle zone interne specie tra Toscana Umbria e Lazio su una variazione serata e nottata con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni al sud tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio Salvo qualche evento basso su costi e pianure poche variazioni in serata e nottata con tempo asciutto e c'è di per lo più sereni e qualche nome di passaggio potrebbe interessare le isole maggiori temperature minime generale diminuzione massime in calo al centro nord birreria sud e sulle Isole maggiori le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. Romadailynews.it
