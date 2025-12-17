Meteo | Previsioni per giovedì 18 dicembre
Domani a Modena il cielo sarà prevalentemente coperto, con nuvole compatte che potrebbero aprirsi leggermente nel pomeriggio. Le condizioni meteo non prevedono pioggia, offrendo una giornata caratterizzata da cielo nuvoloso e possibili schiarite leggere. Un giovedì da tenere d'occhio per chi desidera pianificare attività all'aperto o semplicemente rimanere aggiornato sul clima.
A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2330m. I venti saranno al mattino. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
