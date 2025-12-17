Meteo neve e maltempo a Natale | la certezza ecco dove

Il Natale si avvicina, portando con sé tradizioni, emozioni e un pizzico di preoccupazione per il meteo. Neve, freddo e maltempo sono tra i pensieri degli italiani, che desiderano che questa festività sia all’insegna della gioia e della serenità. Tra regali e preparativi, il clima gioca un ruolo fondamentale nel rendere indimenticabile il periodo più magico dell’anno.

Natale è alle porte. E tra le preoccupazioni degli italiani, oltre ai regali e all'organizzazione di cene e aperitivi, c'è anche la questione meteo. "Tra lunedì 22 e martedì 23 dicembre è prevista una nuova perturbazione in arrivo che coinvolgerà soprattutto Nordovest e Centrosud, con precipitazioni più contenute al Nordest - ha spiegato Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com -. Ci saranno nevicate in arrivo sulle Alpi occidentali e sull'Appennino ligure mediamente dagli 800-1200m, ma a tratti ancora fin sotto i 500-600m tra Cuneese ed entroterra Savonese. La quota neve sarà elevata sull'Appennino ma in progressivo calo fin verso i 1300-1600m su quello settentrionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

