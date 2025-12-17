Ecco le previsioni meteo in Campania per mercoledì 17 dicembre 2025. Scopri le condizioni del cielo, le temperature e le eventuali precipitazioni previste nella regione per questa giornata.

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 17 dicembre 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 17 dicembre 2025. Avellino – Giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2634m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 3 dicembre 2025

Leggi anche: Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 10 dicembre 2025

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Meteo, le previsioni dal 15 al 21 dicembre: a rischio le feste di Natale, che tempo farà - Meteo, le previsioni della settimana della settimana dal 15 al 21 dicembre e della settimana di Natale. msn.com