Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 17 dicembre 2025
Ecco le previsioni meteo in Campania per mercoledì 17 dicembre 2025. Scopri le condizioni del cielo, le temperature e le eventuali precipitazioni previste nella regione per questa giornata.
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 17 dicembre 2025. Avellino – Giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2634m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
