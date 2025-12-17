Meteo la perturbazione si allontana dall' Italia | ma nel weekend maltempo in Calabria e Sicilia

Una perturbazione che ha causato maltempo su tutta l’Italia si sta allontanando, lasciando spazio a una temporanea stabilità. Tuttavia, l’alta pressione non durerà a lungo e nel weekend saranno previsti nuovi episodi di maltempo, in particolare in Calabria e Sicilia. Ecco le ultime novità sulle condizioni meteorologiche previste per le prossime ore.

Si allontana dall’ Italia la perturbazione che ha portato maltempo ovunque, ma l’alta pressione durerà poco. Tra venerdì e sabato, infatti, il vortice di origine atlantica riprenderà vigore muovendosi verso nord, rientrando alle basse latitudini del Mediterraneo e portando nuove piogge e temporali su Sicilia e Calabria prima di allontanarsi definitivamente verso oriente. E se il weekend trascorrerà. 🔗 Leggi su Feedpress.me

