Meteo la perturbazione si allontana dall' Italia | ma nel weekend maltempo in Calabria e Sicilia

Una perturbazione che ha causato maltempo su tutta l’Italia si sta allontanando, lasciando spazio a una temporanea stabilità. Tuttavia, l’alta pressione non durerà a lungo e nel weekend saranno previsti nuovi episodi di maltempo, in particolare in Calabria e Sicilia. Ecco le ultime novità sulle condizioni meteorologiche previste per le prossime ore.

© Feedpress.me - Meteo, la perturbazione si allontana dall'Italia: ma nel weekend maltempo in Calabria e Sicilia Si allontana dall’ Italia la perturbazione che ha portato maltempo ovunque, ma l’alta pressione durerà poco. Tra venerdì e sabato, infatti, il vortice di origine atlantica riprenderà vigore muovendosi verso nord, rientrando alle basse latitudini del Mediterraneo e portando nuove piogge e temporali su Sicilia e Calabria prima di allontanarsi definitivamente verso oriente. E se il weekend trascorrerà. 🔗 Leggi su Feedpress.me Leggi anche: Meteo Italia: weekend con perturbazione veloce, nuova settimana tra sole e nubi Leggi anche: Previsioni meteo, tregua dal maltempo ma nel weekend arriva una perturbazione dalla Scandinavia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Luragano Apollo si allontana dalla Sicilia, novità al nord Perturbazione si allontana dall'Italia, ma per il maltempo sarà solo una breve pausa - Si allontana dall'Italia la perturbazione che ha portato maltempo ovunque, ma l'alta pressione durerà poco. notizie.tiscali.it

“L’ADIGE.IT” * ATTUALITÀ: «PERTURBAZIONE SI ALLONTANA DALL’ITALIA, MA PER IL MALTEMPO SARÀ SOLO UNA BREVE PAUSA» - Perturbazione si allontana dall’Italia, ma per il maltempo sarà solo una breve pausa. agenziagiornalisticaopinione.it

METEO COSENZA | La veloce perturbazione di ieri è già un ricordo, oggi e domani previsto un miglioramento delle condizioni su tutta la regione, con qualche nube sparsa ma senza rischio di precipitazioni - facebook.com facebook

Meteo: perturbazione imminente, tornano pioggia e neve sull’Italia x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.