Meteo breve miglioramento poi piogge e neve | settimana di Natale dinamica

La settimana di Natale in Italia sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con un breve miglioramento seguito da nuove piogge e nevicate. Nonostante l'allontanamento del maltempo, la situazione rimarrà movimentata, con il rischio di precipitazioni su diverse aree del paese, rendendo il periodo natalizio ancora incerto dal punto di vista meteorologico.

(Adnkronos) – Il maltempo si allontana dall’Italia. Tuttavia le condizioni meteo faticheranno a trovare una certa stabilità anche nei prossimi giorni e la settimana di Natale si prevede piuttosto dinamica e movimentata, con il rischio di nuove precipitazioni su molte regioni.  Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma la fase alquanto altalenante di questa seconda parte . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

