Meteo Bologna tra nebbia e freddo | che Natale dobbiamo aspettarci?

Le condizioni meteorologiche a Bologna si stanno intensificando, con nebbia e temperature in calo. Dopo un lungo periodo di clima mite, si prevede una transizione verso condizioni più invernali, con possibili piogge e freddo. La situazione suggerisce che il Natale potrebbe non essere nevoso, ma sarà comunque segnato da un clima più freddo e instabile.

Meteo Bologna, Emilia Romagna: oggi pioggia, Mercoledì 17 nubi sparse, Giovedì 18 nebbia - Giornata caratterizzata da pioggia diffusa o rovesci, temperature comprese tra 4 e 8°C ... ilmeteo.it

