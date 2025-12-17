Meteo Bologna tra nebbia e freddo | che Natale dobbiamo aspettarci?
Le condizioni meteorologiche a Bologna si stanno intensificando, con nebbia e temperature in calo. Dopo un lungo periodo di clima mite, si prevede una transizione verso condizioni più invernali, con possibili piogge e freddo. La situazione suggerisce che il Natale potrebbe non essere nevoso, ma sarà comunque segnato da un clima più freddo e instabile.
Forse non sarà un Natale con la neve, ma si prevede freddo e forse piovoso. Secondo 3Bmeteo abbiamo davanti “segnali di transizione verso condizioni più invernali, dopo una fase prolungata caratterizzata da correnti atlantiche miti” quindi “l'ingresso di alcune perturbazioni sul bacino del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
