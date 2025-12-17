Messinacon 2026 | Xmas contest cosplay al teatro Vittorio Emanuele

Il Messinacon 2026 si arricchisce di un nuovo evento: il Xmas Contest Cosplay al Teatro Vittorio Emanuele. Dopo l'annuncio durante la presentazione del calendario natalizio di StrettoCrea, l'iniziativa sta per prendere forma, offrendo agli appassionati un'opportunità unica di esibizione e divertimento nel cuore della città.

Era già stato annunciato durante la presentazione del calendario natalizio di StrettoCrea, ma adesso sta per diventare realtà. In collaborazione con MessinaCon, StrettoCrea, Natale in Teatro, Fumetteria La Torre Nera e l’associazione Role & Roll è in arrivo il 20 dicembre, dalle ore 17:30 alle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

