Un evento imperdibile con Checco Zalone che si esibirà su tutte le reti Mediaset alle 21, in un “Messaggio a reti unificate” speciale. Un appuntamento che promette spettacolo e coinvolgimento, sostituendo il tradizionale discorso di fine anno del Capo dello Stato. Una serata di grande impatto televisivo, pensata per un pubblico di tutte le età, pronta a lasciare il segno nell’ultima notte dell’anno.

© Thesocialpost.it - “Messaggio a reti unificate” su Mediaset: Checco Zalone in onda su tutti i canali alle 21

Non sarà il tradizionale discorso di fine anno del Capo dello Stato, ma l’effetto annunciato è quello delle grandi occasioni televisive. Questa sera il pubblico assisterà a un appuntamento fuori dagli schemi, pensato come un vero momento collettivo davanti allo schermo. Alle ore 21 tutti i canali Mediaset trasmetteranno in contemporanea un video-messaggio firmato da Checco Zalone, destinato a catalizzare l’attenzione di milioni di telespettatori. Checco Zalone su tutti i canali Mediaset. La scelta del gruppo televisivo è chiara: trasformare la serata in un evento unico, coordinato e riconoscibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Leggi anche: Checco Zalone come Mattarella: stasera un messaggio natalizio a reti unificate, a che ora e dove vederlo

Leggi anche: Checco Zalone stasera a reti unificate su Mediaset

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Messaggio di Checco Zalone a reti unificate su tutti i canali Mediaset.

Checco Zalone come Mattarella: stasera il videomessaggio in tv a reti unificate, ecco perché - Il comico pugliese apparirà alle 21 su tutti i canali Mediaset per anticipare l'uscita di Buen Camino, in sala dal 25 dicembre ... ilfattoquotidiano.it