Meret ha tolto il gesso si proverà a portarlo a Cremona il 28 dicembre De Bruyne è senza stampelle

Il Napoli affronta un momento di sfide, tra recuperi promettenti e assenze importanti. Meret ha rimosso il gesso e punta a tornare in campo a Cremona, mentre De Bruyne si muove senza stampelle. La squadra si prepara a superare le difficoltà, sperando di tornare presto a pieno regime.

© Ilnapolista.it - Meret ha tolto il gesso, si proverà a portarlo a Cremona il 28 dicembre. De Bruyne è senza stampelle Il Napoli continua a fare i conti con assenze pesanti, con quattro giocatori che avrebbero fatto comodo anche a Riad. Restano cinque elementi in infermeria e la situazione non sembra destinata a sbloccarsi a breve, al netto dei recuperi utili per la Supercoppa, tra cui Juan Jesus e Lukaku. Meret il candidato a rientrare per prima. Racconta il Corriere dello Sport: "Tre di loro, appena pochi mesi fa, erano stati protagonisti dello scudetto e oggi osservano da lontano un trofeo che avrebbero voluto giocarsi in campo.

Passi avanti per il rientro in campo di Alex Meret Il portiere si è tolto il gesso ora passerà alla fase delle stampelle Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, si proverà a recuperarlo per Cremonese-Napoli del 28 dicembre Nessuna fretta per - facebook.com facebook

