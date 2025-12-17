Mercosur per gli agricoltori europei c’è un accordo preliminare Ma Francia e Italia prendono tempo chiedendo garanzie certe

Il Mercosur potrebbe presto arrivare a un accordo preliminare con l’Europa, offrendo nuove opportunità per gli agricoltori. Tuttavia, Francia e Italia esigono garanzie più solide prima di dare il via libera definitivo. La discussione tra il Parlamento europeo e i Paesi membri prosegue, cercando di trovare un equilibrio tra apertura commerciale e tutela degli interessi agricoli europei. Resta da vedere quale sarà l’esito finale di questa delicata trattativa.

E Mercosur sarà, forse: il Parlamento europeo e i Paesi membri hanno trovato « un accordo preliminare » sulle salvaguardie per gli agricoltori europei. Lo apprende Ansa da fonti vicine al negoziato. Il compromesso prevede due elementi chiave: l’introduzione di una soglia dell’8% alle importazioni, allo scattare della quale l’Ue potrebbe intervenire per attenuarne l’impatto sul mercato interno, proteggendo i settori più esposti; e una dichiarazione sugli standard di produzione applicabili ai prodotti importati, accompagnata da un rafforzamento dei controlli sanitari e fitosanitari. Cosa potrà fare la Commissione se va in porto Mercosur. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Francia, agricoltori in rivolta a Versailles contro l'accordo Ue-Mercosur Leggi anche: Italia-Francia oggi, Europei softball 2025: orario, tv, programma, streaming Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Mercosur, prima intesa Ue sulle salvaguardie per gli agricoltori - Il Parlamento europeo e i Paesi membri hanno trovato «un accordo preliminare» sulle salvaguardie per gli agricoltori europei nel quadro dell’intesa commerciale sul Mercosur. ilsole24ore.com

Rafforzare l'Agricoltura Europea: Salvaguardie Post-Accordo con il Mercosur - Il Parlamento europeo ha implementato misure strategiche per proteggere l'agricoltura dell'Unione Europea dalle importazioni provenienti dal Mercosur. notizie.it

Ue-Mercosur, l’accordo tra industriali e agricoltori rischia un nuovo stop. Italia ago della bilancia. Ecco perchè - Dopo 25 anni di negoziati, la firma rischia uno stop: Parigi e Roma premono per garanzie agli agricoltori, mentre Germania e Spagna spingono per ... affaritaliani.it

Difendiamo la nostra agricoltura, la nostra sovranità alimentare ed i nostri agricoltori. Il 20 dicembre il Consiglio dell'UE voterà l'accordo UE-Mercosur, un patto per importare carne bovina, pollame, zucchero e altri prodotti agricoli dal Sud America con regole m - facebook.com facebook

Meloni sul Mercosur: “L’accordo risponda alle preoccupazioni dei nostri agricoltori” x.com

