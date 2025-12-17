Il Mercosur rappresenta un'importante opportunità commerciale per l'Italia, con un valore stimato di 14 miliardi di euro. In un contesto di dazi imposti da Trump, il mercato sudamericano viene considerato strategico per l'esportazione dei prodotti italiani, offrendo potenzialità di crescita e accesso a nuovi mercati.

© Lapresse.it - Mercosur, Orsini: "Per l'Italia vale 14 miliardi"

Il Mercosur "ha un valore di 14 miliardi, per il nostro Paese. In un momento in cui ci sono i dazi imposti da Trump per noi è sicuramente un buon luogo per portare i nostri prodotti". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine della Conferenza nazionale dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese a Roma. "Speriamo che si trovino le giuste compensazioni per gli agricoltori che è giusto che ci siano. Sappiamo e ci aspettiamo che il governo italiano porti avanti queste istanze", ha concluso Orsini.

