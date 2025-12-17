Netflix ha svelato la prima immagine ufficiale di Mercenary: An Extraction Series, il nuovo spin-off ambientato nell’universo di Tyler Rake. Protagonista Omar Sy, la serie promette azione intensa e avventure mozzafiato, ampliando il mondo già amato dai fan. Un’anticipazione che alimenta l’attesa per questa nuova avventura targata Netflix.

© Universalmovies.it - Mercenary: An Extraction Series | La prima foto ufficiale con Omar Sy

Netflix ha offerto un primo sguardo al protagonista di Mercenary: An Extraction Series, spin-off ambientato nell’universo di Tyler Rake. La foto svelata – in rigoroso bianco e nero – mostra Omar Sy sul set, in tenuta tattica da mercenario, accanto al regista che lo riprende: un’immagine behind-the-scenes intensa e carica di atmosfera, che anticipa il tono gritty del progetto. La serie, prodotta dai Russo Brothers tramite AGBO, seguirà un mercenario (Sy) intrappolato tra fazioni in guerra e killer spietati durante una pericolosa missione per salvare ostaggi in Libia. Tra traumi personali, tradimenti e scelte di vita o morte, il progetto espande l’universo dei film con Chris Hemsworth mantenendo l’adrenalina alta. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Leggi anche: Catherine Zeta-Jones andrà in cerca di vendetta nella serie Kill Jackie, ecco la prima foto ufficiale

Leggi anche: I Play Rocky: Anthony Ippolito è identico a Sylvester Stallone nella prima foto ufficiale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Netflix Reveals First-Look At ‘Extraction’ Series As Omar Sy Starrer Wraps Production In Ireland - led action thriller movie franchise has wrapped production in Ireland and is now heading to Morocco. msn.com