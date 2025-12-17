Merce sparita nel negozio di ricambi tre commessi condannati per appropriazione indebita

Tre commessi di un negozio di ricambi e accessori per moto alla Baraccola sono stati condannati per appropriazione indebita dopo la scomparsa di merce dal negozio. L’indagine è partita da un episodio di restituzione di un casco da parte di una cliente, che aveva notato l’assenza di uno scontrino, sollevando sospetti sui dipendenti. La vicenda ha portato alla scoperta di un comportamento illecito e alla condanna dei responsabili.

ANCONA - Una cliente aveva riportato indietro un casco da cambiare e da lì i titolari di un negozio di ricambi e accessori per moto, alla Baraccola, avevano iniziato a insospettirsi perché alla donna non era stato fatto lo scontrino al momento dell'acquisto. Perché? Qualcuno lo aveva venduto in.

