mercato senza vie di fuga fra incedibili e sacrificabili si riparte da kean e fortini

Il mercato invernale si apre con una posizione decisa della Fiorentina, che ha stabilito una linea chiara: trattenere i giocatori considerati fondamentali, come Kean e Fortini, indipendentemente dalle richieste di cessione. Una strategia senza vie di mezzo, volta a consolidare la rosa e a ripartire con decisione, lasciando da parte compromessi o margini di manovra.

La linea è stata tracciata e questa volta non prevede sfumature. Alla Fiorentina, in vista della sessione di gennaio, il messaggio che la società ha voluto far filtrare allo spogliatoio è netto: il club tratterrà tutti gli elementi che ritiene giusti da tenere, a prescindere dalle richieste di cessione che potranno arrivare. Una presa di posizione forte, ribadita negli ultimi giorni a più livelli, per blindare un gruppo che attraversa uno dei momenti più delicati della stagione. A trasmettere il concetto sono stati sia Paolo Vanoli sia l’area tecnica. L’allenatore lo ha fatto nel corso di uno dei faccia a faccia andati in scena alla fine della scorsa settimana, per poi reiterarlo più volte nei giorni successivi, mentre il direttore sportivo Goretti ha confermato la stessa linea nelle conversazioni con i singoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

