Mercato Napoli da Sky non hanno dubbi | annuncio sul possibile vice Di Lorenzo

Il mercato del Napoli tiene banco, con attese e rumors che infiammano i tifosi. A poco più di dieci giorni dall’apertura ufficiale, si intensificano le voci su possibili acquisti e cessioni, mentre l’attenzione si concentra su eventuali sostituti e rinforzi per la rosa di Spalletti. Sky evidenzia un’ipotesi importante riguardo al ruolo di vice Di Lorenzo, alimentando ulteriormente il fermento intorno alle strategie di mercato dei partenopei.

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, da Sky non hanno dubbi: annuncio sul possibile vice Di Lorenzo Il mercato del Napoli continua a far discutere, anche se mancano poco più di dieci giorni dall'inizio della finestra invernale di gennaio. Oltre all'atteso colpo a centrocampo, i tifosi sperano possano esserci novità anche in altri ruoli, come quello del vice – Di Lorenzo. A fare chiarezza è stato Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Marte Le sue parole tracciano una linea netta: la società e Antonio Conte sembrano avere già soluzioni interne, senza la necessità di nuovi innesti immediati. Le parole di Luca Marchetti a Radio Marte sul mercato del Napoli. L'intervento di Luca Marchetti ha spento diverse ipotesi di mercato legate alla fascia destra del Napoli.

