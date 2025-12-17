Mercato Napoli da Sky non hanno dubbi | annuncio sul possibile vice Di Lorenzo
Il mercato del Napoli tiene banco, con attese e rumors che infiammano i tifosi. A poco più di dieci giorni dall’apertura ufficiale, si intensificano le voci su possibili acquisti e cessioni, mentre l’attenzione si concentra su eventuali sostituti e rinforzi per la rosa di Spalletti. Sky evidenzia un’ipotesi importante riguardo al ruolo di vice Di Lorenzo, alimentando ulteriormente il fermento intorno alle strategie di mercato dei partenopei.
Il mercato del Napoli continua a far discutere, anche se mancano poco più di dieci giorni dall’inizio della finestra invernale di gennaio. Oltre all’atteso colpo a centrocampo, i tifosi sperano possano esserci novità anche in altri ruoli, come quello del vice – Di Lorenzo. A fare chiarezza è stato Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Marte Le sue parole tracciano una linea netta: la società e Antonio Conte sembrano avere già soluzioni interne, senza la necessità di nuovi innesti immediati. Le parole di Luca Marchetti a Radio Marte sul mercato del Napoli. L’intervento di Luca Marchetti ha spento diverse ipotesi di mercato legate alla fascia destra del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche: Mercato Napoli, il vice Di Lorenzo arriva dalla Serie A: di chi si tratta
Leggi anche: Il Napoli pensa ancora a un vice Di Lorenzo: filtrano i primi nomi
Lucca può lasciare il Napoli a gennaio: piace a due squadre di Serie A; Marchetti ( Sky ): Il Napoli potrà fare solo prestito a gennaio. Arriveranno nuovi innesti, ma ad una condizione; C'è tanto di Spalletti nella sconfitta della Juve a Napoli; Sky, Di Marzio: Scambio Lucca-Loftus-Cheek fra Napoli e Milan? Si può fare perché....
Mainoo-Napoli, Sky: "Vedremo se arriverà nei tempi giusti. E' perfetto per un motivo" - Luca Marchetti, giornalista Sky, esperto di mercato, è intervenuto a Radio Marte per fare il punto sul mercato del Napoli e parlando in modo particolare di quelle che potrebbero essere le ... tuttonapoli.net
Vice Di Lorenzo a gennaio? Sky frena: "Ci sono già due opzioni" - Luca Marchetti, giornalista Sky, esperto di mercato, è intervenuto a Radio Marte per fare il punto sul mercato del Napoli. tuttonapoli.net
SKY - Marchetti: "Napoli attivo sul mercato, Mainoo il primo in lista, il punto su Lucca" - – ha detto il giornalista Sky Luca Marchetti a Radio Marte nel corso di ... msn.com
Calciomercato Napoli, Hojlund il primo nome per l'attacco dopo l'infortunio di Lukaku la situazione
Il #Napoli rischia seriamente di non poter operare sul mercato a gennaio. Ne ha parlato Massimo Ugolini a SKY Sport. - facebook.com facebook
#Cannavaro: “ #Inter il club più forte della #SerieA. #Chivu Mica faceva il salumiere: è da tanti anni nel calcio e non bisogna stupirsi del primato in classifica. #Napoli da Scudetto senza infortuni. #Spalletti mi fa impazzire: da lui c’è sempre da imparare, è il mi x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.