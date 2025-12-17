Mercato Napoli Conte chiede rinforzi | le mosse per gennaio
Il Napoli si prepara alla sessione di mercato di gennaio, con l'allenatore Luciano Conte che richiede nuovi rinforzi per rafforzare la squadra. La rosa azzurra è al centro delle strategie di rafforzamento, con l'obiettivo di migliorare le performance nella seconda parte della stagione e affrontare con maggior competitività le sfide future.
Il Napoli guarda al mercato di gennaio con attenzione e ambizione, consapevole che la seconda parte . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: “Conte lo voleva al Napoli”: il caso Zirkzee infiamma il mercato di gennaio
Leggi anche: “Un pallino di Conte per gennaio”: mercato Napoli, Manna ci riprova
CONTE sul mercato Importante sì, ma a livello numerico Serie A Enilive DAZN
Mercato Napoli, Conte chiede rinforzi: le mosse per gennaio - Mercato Napoli, Conte chiede rinforzi: le mosse per gennaio Il Napoli guarda al mercato di gennaio con attenzione e ambizione, consapevole che la seconda ... forzazzurri.net
Lucca vuole rimanere a Napoli: la promessa a Conte - Nel turbolento scenario di mercato che sta attraversando il Napoli, una delle storie più interessanti riguarda senza dubbio Lorenzo Lucca. dailynews24.it
Il #Napoli rischia seriamente di non poter operare sul mercato a gennaio. Ne ha parlato Massimo Ugolini a SKY Sport. - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.