Mercato Juventus è sfida con l’Inter per il talento algerino | gennaio può essere l’occasione giusta I bianconeri hanno già avviato i contatti

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul mercato di gennaio si intensifica la sfida tra Juventus e Inter per il talento algerino Rafik Belghali. I bianconeri hanno già avviato i contatti con il Verona per l'esterno, ma l'interesse dei nerazzurri rappresenta un ostacolo. Questa finestra di mercato potrebbe essere decisiva per il futuro del giovane giocatore.

mercato juventus 232 sfida con l8217inter per il talento algerino gennaio pu242 essere l8217occasione giusta i bianconeri hanno gi224 avviato i contatti

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus, è sfida con l’Inter per il talento algerino: gennaio può essere l’occasione giusta. I bianconeri hanno già avviato i contatti

Mercato Juventus, i bianconeri puntano Rafik Belghali. Trattativa avviata con il Verona per l’esterno algerino, ma l’Inter manifesta interesse. Il calciomercato invernale si preannuncia infuocato con un possibile “derby d’Italia” pronto a scatenarsi per uno dei profili più interessanti del campionato. Rafik Belghali, esterno destro classe 2002 di proprietà del Verona e pilastro della nazionale algerina, è finito nel mirino delle principali big di Serie A. Secondo quanto riportato da TMW, il giocatore potrebbe compiere il grande salto già a partire dalla sessione di gennaio. Mercato Juventus, trattativa avviata per Belghali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Mercato Juventus, ritorno di fiamma per la fascia? Quel nome a lungo accostato in estate potrebbe essere una grande occasione a gennaio: di chi si tratta

Leggi anche: Mercato Juventus, quel difensore top torna nel mirino dei bianconeri? Può lasciare a sorpresa il suo club a gennaio: questo fattore può essere decisivo. Ultime

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Gervinho - Roma 1x0 Juventus 2014

Video Gervinho - Roma 1x0 Juventus 2014

mercato juventus 232 sfidaMercato Inter, &#232; sfida con la Juventus per il gioiello rossoblù - Arrivato a Londra nel 2023 dal Tottenham, Vicario ha vinto una Europa League da protagonista con gli Spurs, anche se nell’ultimo periodo è stato criticato dai tifosi e dagli addetti dai lavori in ... msn.com

mercato juventus 232 sfidaTre nomi per... due: &#232; sfida Napoli-Juventus anche sul mercato - Napoli e Juventus si sfidano anche in sede di mercato, non solo sul rettangolo verde: sono tre i calciatori seguiti da entrambi i club. msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.