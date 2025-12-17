Mercato Juventus è sfida con l’Inter per il talento algerino | gennaio può essere l’occasione giusta I bianconeri hanno già avviato i contatti
Sul mercato di gennaio si intensifica la sfida tra Juventus e Inter per il talento algerino Rafik Belghali. I bianconeri hanno già avviato i contatti con il Verona per l'esterno, ma l'interesse dei nerazzurri rappresenta un ostacolo. Questa finestra di mercato potrebbe essere decisiva per il futuro del giovane giocatore.
Mercato Juventus, i bianconeri puntano Rafik Belghali. Trattativa avviata con il Verona per l’esterno algerino, ma l’Inter manifesta interesse. Il calciomercato invernale si preannuncia infuocato con un possibile “derby d’Italia” pronto a scatenarsi per uno dei profili più interessanti del campionato. Rafik Belghali, esterno destro classe 2002 di proprietà del Verona e pilastro della nazionale algerina, è finito nel mirino delle principali big di Serie A. Secondo quanto riportato da TMW, il giocatore potrebbe compiere il grande salto già a partire dalla sessione di gennaio. Mercato Juventus, trattativa avviata per Belghali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
