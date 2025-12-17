Mercato Inter sfida alla Juventus per Belghali | ecco chi è in vantaggio al momento

L'Inter si prepara a sfidare la Juventus per l'acquisto dell'esterno dell'Hellas Verona Belghali. La società nerazzurra valuta questa operazione nel contesto del mercato di gennaio, con entrambe le squadre interessate al giocatore. Al momento, la situazione sulla trattativa è ancora in evoluzione, senza conferme definitive sulle preferenze o le offerte ufficiali.

© Internews24.com - Mercato Inter, sfida alla Juventus per Belghali: ecco chi è in vantaggio al momento Inter News 24 Mercato Inter, la società nerazzurra è pronta a sfidare la Juventus per l'esterno dell'Hellas Verona Belghali. Ecco chi è in vantaggio al momento. Il prossimo mercato invernale si preannuncia rovente, con un nuovo capitolo del derby d'Italia pronto a infiammare le trattative. Questa volta, il terreno di scontro tra le due grandi rivali del calcio italiano non è il rettangolo verde, ma il profilo di uno dei giovani più promettenti della Serie A: Rafik Belghali. Il laterale destro classe 2002, attualmente in forza all'Hellas Verona, è diventato l'oggetto del desiderio delle principali potenze del nostro campionato.

