L'Inter affronta un gennaio di grande fermento, con alcuni giocatori come Frattesi e De Vrij ai margini della rosa. La gestione delle esuberi e le voci di mercato coinvolgono anche la Juventus, che si fa avanti per il centrocampista. La situazione si fa incerta, mentre i nerazzurri preparano le mosse per la sessione invernale.

© Internews24.com - Mercato Inter, Frattesi e De Vrij ai margini con Chivu? Gennaio di fuoco per gli esuberi nerazzurri

Inter News 24 Mercato Inter, meno spazio rispetto all’era Inzaghi e prime sirene di mercato: Juve alla finestra per Frattesi, futuro incerto per De Vrij. Potremmo chiamarli “quelli col mal di pancia”. In casa Inter ci sono alcuni giocatori che avevano accolto il cambio in panchina con l’idea di poter ritagliarsi un ruolo più centrale, ma la realtà racconta tutt’altro. Con Cristian Chivu al comando, paradossalmente, alcuni elementi giocano persino meno rispetto all’era Simone Inzaghi. Una situazione che, con l’avvicinarsi di gennaio, rischia di trasformarsi in un tema di mercato concreto. I casi più evidenti sono quelli di Stefan De Vrij e Davide Frattesi. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Mercato Inter, Chivu chiede un mediano: Frendrup del Genoa in cima alla lista per gennaio

Leggi anche: Mercato Inter, la bomba da Napoli: Frattesi può salutare a gennaio! Dopo l’infortunio di Anguissa…

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

MERCATO DELLINTER FRATTESI IN CAMBIO DI KONÉ NOTIZIE DELLINTER OGGI

Non solo Frattesi, anche De Vrij vuole lasciare l’Inter! In Spagna: c’è il Barça su Bastoni, ma Ausilio... - Il suo entourage si guarda già intorno per gennaio: oltre al club portoghese pure Bologna e Forest in cerca di un ce ... tuttosport.com