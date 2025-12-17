Mercato Inter Dumfries non rientra prima di marzo! 4 nomi per intervenire a gennaio | occhio a chi c’è sullo sfondo
Nell'attuale sessione di mercato, il mercato dell'Inter si concentra su possibili interventi a gennaio, mentre Dumfries resterà fuori per diverse settimane, con rientro previsto non prima di marzo. Quattro nomi emergono come principali candidati per rafforzare la rosa, mentre sullo sfondo si profilano altre opzioni. Ecco le ultime novità e analisi sul mercato nerazzurro.
Inter News 24 . Il piano. Una notizia pesantissima scuote l’ambiente Inter: l’esterno olandese Denzel Dumfries, pedina fondamentale per la spinta sulla fascia, è stato operato chirurgicamente ai tendini della caviglia. Il calciatore, assente dalla sfida del 9 novembre contro la Lazio, dovrà osservare uno stop forzato di circa due o tre mesi. Si tratta di una vera tegola per l’allenatore Cristian Chivu, che perde uno dei suoi titolarissimi proprio nel momento clou della stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la dirigenza dei nerazzurri si è immediatamente messa al lavoro per regalare un’alternativa al tecnico rumeno durante la sessione invernale. 🔗 Leggi su Internews24.com
