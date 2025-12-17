Mercato Inter Biasin fa chiarezza | Sostituto di Dumfries? La sensazione è che arriverà ma…

L'articolo analizza le ultime indiscrezioni sul mercato dell'Inter, con particolare attenzione alla possibile sostituzione di Dumfries. Biasin fornisce chiarimenti sulla situazione, evidenziando le sensazioni e le possibilità riguardo all'arrivo di un nuovo giocatore. Ecco gli aggiornamenti più recenti sulle operazioni di mercato dei nerazzurri.

© Internews24.com - Mercato Inter, Biasin fa chiarezza: «Sostituto di Dumfries? La sensazione è che arriverà, ma…»

Inter News 24 Mercato Inter, Biasin fa chiarezza: «Sostituto di Dumfries? La sensazione è che arriverà, ma.». Il punto del giornalista. L’infortunio subito da Denzel Dumfries, il potente esterno olandese, si è rivelato più serio del previsto, rendendo necessaria un’operazione alla caviglia che lo terrà lontano dai campi almeno fino a marzo. Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo, ha analizzato la situazione nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, delineando le possibili mosse dei nerazzurri. QUI: le ultime sulle mosse dell’Inter sul mercato. Secondo l’esperto, la dirigenza del club meneghino non acquisterà un giocatore tanto per fare numero. 🔗 Leggi su Internews24.com

