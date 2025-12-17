Mercato Inter Biasin fa chiarezza | Sostituto di Dumfries? La sensazione è che arriverà ma…

L'articolo analizza le ultime indiscrezioni sul mercato dell'Inter, con particolare attenzione alla possibile sostituzione di Dumfries. Biasin fornisce chiarimenti sulla situazione, evidenziando le sensazioni e le possibilità riguardo all'arrivo di un nuovo giocatore. Ecco gli aggiornamenti più recenti sulle operazioni di mercato dei nerazzurri.

L'infortunio subito da Denzel Dumfries, il potente esterno olandese, si è rivelato più serio del previsto, rendendo necessaria un'operazione alla caviglia che lo terrà lontano dai campi almeno fino a marzo. Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo, ha analizzato la situazione nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, delineando le possibili mosse dei nerazzurri. QUI: le ultime sulle mosse dell'Inter sul mercato. Secondo l'esperto, la dirigenza del club meneghino non acquisterà un giocatore tanto per fare numero.

SCIOCCANTE BIASIN FA MEA CULPA SU CHIVU MI SBAGLIAVO, CI HA SMENTITI TUTTI

Ultime notizie Inter Biasin: "Inter prima con 4 sconfitte, ma c'è modo e modo di perdere. Napoli surclassato!" - Fabrizio Biasin, giornalista di fede interista, è intervenuto ai microfoni de 'Il Bello del Calcio' su Televomero: "Sono d'accordo che ci siano ... tuttonapoli.net

Inter, Biasin: "Ausilio e Marotta 6 su 6 ma si diceva altro. E Chivu è…" - Il giornalista ha parlato della vittoria con il Como e in generale del momento dell'Inter con 'gli innesti' di L. msn.com

Secondo il Corriere dello Sport, salvo colpi di scena, l'Inter non vorrebbe andare sul mercato per sostituire l'esterno olandese - facebook.com facebook

#Dumfries obbliga l' #Inter a intervenire sul mercato. Senza se e senza ma L'editoriale della notte x.com

Inter, Biasin: “Ausilio e Marotta 6 su 6 ma si diceva altro. E Chivu è…” - Il giornalista ha parlato della vittoria con il Como e in generale del momento dell'Inter con 'gli innesti' di L. msn.com

Secondo il Corriere dello Sport, salvo colpi di scena, l'Inter non vorrebbe andare sul mercato per sostituire l'esterno olandese - facebook.com facebook

#Dumfries obbliga l' #Inter a intervenire sul mercato. Senza se e senza ma L'editoriale della notte x.com

