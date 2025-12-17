Mercato Inter addio a gennaio per Frattesi? I nerazzurri fissano il prezzo mentre la Juventus valuta l’affare

Il futuro di Davide Frattesi potrebbe essere lontano dall'Inter già a gennaio. I nerazzurri hanno stabilito un prezzo di vendita e la Juventus sta valutando l'opportunità di ingaggiarlo. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla possibile cessione del centrocampista e le dinamiche di mercato coinvolte.

Inter News 24 : la situazione. Il futuro di Davide Frattesi sembra essere sempre più lontano da Milano. Il dinamico centrocampista italiano, noto per i suoi inserimenti fulminei e la capacità di incidere sotto porta, è scivolato ai margini del progetto tecnico dell’allenatore Cristian Chivu, l’ex difensore rumeno ora alla guida della squadra. La volontà del calciatore è chiara: lasciare i nerazzurri già nella sessione di mercato di gennaio per ritrovare la titolarità. La dirigenza di via della Liberazione non si opporrà alla cessione, a patto di non generare una minusvalenza a bilancio. 🔗 Leggi su Internews24.com

