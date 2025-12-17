Mercato Inter addio a gennaio per Frattesi? I nerazzurri fissano il prezzo mentre la Juventus valuta l’affare

Il futuro di Davide Frattesi potrebbe essere lontano dall'Inter già a gennaio. I nerazzurri hanno stabilito un prezzo di vendita e la Juventus sta valutando l'opportunità di ingaggiarlo. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla possibile cessione del centrocampista e le dinamiche di mercato coinvolte.

Il futuro di Davide Frattesi sembra essere sempre più lontano da Milano. Il dinamico centrocampista italiano, noto per i suoi inserimenti fulminei e la capacità di incidere sotto porta, è scivolato ai margini del progetto tecnico dell'allenatore Cristian Chivu, l'ex difensore rumeno ora alla guida della squadra. La volontà del calciatore è chiara: lasciare i nerazzurri già nella sessione di mercato di gennaio per ritrovare la titolarità. La dirigenza di via della Liberazione non si opporrà alla cessione, a patto di non generare una minusvalenza a bilancio.

Trattative di gennaio, quando inizia il calciomercato e come funziona? - Tutte le big cercano rinforzi per la fuga scudetto (e anche per le Coppe Europee) ... corriere.it

Secondo il Corriere dello Sport, salvo colpi di scena, l'Inter non vorrebbe andare sul mercato per sostituire l'esterno olandese - facebook.com facebook

#Dumfries obbliga l' #Inter a intervenire sul mercato. Senza se e senza ma L'editoriale della notte x.com

