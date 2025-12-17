Mercato | il portiere Galimberti al Vezzano il Carignano libera Ametta Sporting | salta Giardina Paterlini a San Martino

Le ultime novità di mercato e aggiornamenti sulle rose delle squadre di Promozione nel girone B. Il Vezzano si rinforza con l’arrivo di Galimberti, mentre il Carignano libera Ametta. Nel settore tecnico, cambiamenti significativi coinvolgono lo Sporting, con la fuoriuscita di Giardina, e le panchine di Sporting Scandiano e Sammartinese.

© Sport.quotidiano.net - Mercato: il portiere Galimberti al Vezzano, il Carignano libera Ametta. Sporting: salta Giardina. Paterlini a San Martino Saltano due panchine nei dilettanti, nel girone B di Promozione: Sporting Scandiano e Sammartinese cambiano mister. Partiamo dai rossoblù: esonerato Salvatore Giardina. In attesa del sostituto, la squadra è stata affidata al vice Valerio Curti. Questa la situazione dello Sporting: settimo con 22 punti, a -8 dai playoff e a +6 dai playout. La squadra arriva da due sconfitte ("decisivo" il kappaò casalingo contro la Virtus Correggio, che non vinceva da otto gare), e in generale ne ha perse cinque nelle ultime sei, perdendo tanto terreno dai playoff. Atteso nei prossimi giorni il nome del sostituto.

