Mercatino di Natale al Boscofelice
Il Mercatino di Natale al Boscofelice si terrà il 20 e 21 dicembre, offrendo un'atmosfera suggestiva tra luci e profumi stagionali. Durante le due giornate, dalle 15:00 alle 19:00, sarà possibile scoprire stand di artisti e artigiani con creazioni fatte a mano, tra cui ghirlande, lampade, gioielli e molto altro.
. Sabato 20 e domenica 21 dicembre, dalle 15:00 alle 19:00. Tra luci e profumi d’inverno troverai gli stand degli artisti e artigiani con tante meraviglie fatte a mano, tra cui ghirlande, lampade, gioielli, stampe, cappelli e portachiavi. Non mancheranno cose. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Mercatino del venerdì, appuntamenti straordinari in vista del Natale: le date di novembre e dicembre 2025
Leggi anche: Livorno, mercatino di Natale in via Ricasoli: bancarelle in strada dal 6 al 24 dicembre
Mercatino di Natale al Boscofelice - Tra luci e profumi d’inverno troverai gli stand degli artisti e artigiani con tante meraviglie fatte a mano, tra cui ghirlande, lampade, gio ... cataniatoday.it
Mercatini di Natale in Umbria: borghi, luci e tradizioni senza tempo - Mercatini di Natale in Umbria 2025 tra borghi medievali, presepi, luci, eventi e atmosfere autentiche da Perugia a Montefalco. siviaggia.it
Il programma del mercatino "Un Natale di Cuore" riserva sorprese: non solo regali ma anche tanti eventi per festeggiare tutti insieme a due passi dal mare - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.