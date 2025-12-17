Mercatini di Natale in Lessinia | Il Bosco delle Fate
Dal 5 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 Bosco Chiesanuova si veste di magia con “Il Bosco delle Fate”, un suggestivo Villaggio di Natale che anima la piazza del paese e accompagna residenti e visitatori per tutta la stagione delle festività. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, trasforma. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Feste in montagna con Il bosco delle fate di Bosco Chiesanuova
NATALE A MORFASSO Domenica 21 dicembre 2025 dalle 10.00 alle 17.00 MERCATINI DI NATALE Primo appuntamento con le iniziative del Natale morfassino: una domenica speciale, nella centrale piazza Tenente Inzani, con i mercatini natalizi org - facebook.com facebook
