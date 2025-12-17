Mercatini di Natale in Lessinia | Il Bosco delle Fate

Dal 5 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 Bosco Chiesanuova si veste di magia con “Il Bosco delle Fate”, un suggestivo Villaggio di Natale che anima la piazza del paese e accompagna residenti e visitatori per tutta la stagione delle festività. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, trasforma. 🔗 Leggi su Veronasera.it

