Mentre Gaza congela il mondo si chiude
In un contesto di crescente isolamento, Gaza si confronta con un freddo glaciale che si trasforma in una nuova frontiera di sofferenza. La tragedia di Mohammed Khalil Abu al-Khair, deceduto di ipotermia in condizioni estreme, simbolizza la vulnerabilità di chi vive sotto assedio. Mentre il mondo sembra chiudersi, le immagini di questa crisi umanitaria ci ricordano l’urgenza di attenzione e solidarietà.
Il freddo a Gaza è diventato una linea del fronte. Mohammed Khalil Abu al-Khair aveva due settimane. È morto di ipotermia dopo giorni di pioggia e vento, in una tenda che non proteggeva più. I medici parlano di altri casi simili, di bambini che arrivano negli ospedali con il corpo già freddo. Le forniture per i ripari entrano a singhiozzo, il maltempo fa il resto. L’assedio passa anche dalla temperatura. . L’amministrazione Trump ha annunciato un’estensione del travel ban che colpisce anche i palestinesi titolari di documenti dell’Autorità nazionale. Dal primo gennaio, visti e ingressi diventano un privilegio revocabile. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Leggi anche: Gaza, la “pace” fantasma e illusoria di Trump e Netanyahu: nella Striscia si continua a morire mentre il mondo applaude
Leggi anche: Gaza, la “pace” fantasma e illusoria di Trump e Netanyahu: nella Striscia si continua a morire mentre il mondo applaude
Gaza, Israele: 'Netanyahu inconterà Trump il 29 dicembre'; Guerra Ucraina Russia, Ue congela asset russi. Mosca annuncia ritorsione; Gaza, Hamas: “Pronti a discutere del congelamento o del deposito delle armi”, Onu: “Per Palestina servono almeno $4mld di aiuti”.
A Gaza si muore di freddo e di pioggia: “Abbiamo avvertito il mondo ma invano, non arrivano gli aiuti umanitari” - A Gaza si muore di freddo e di pioggia: "Abbiamo avvertito il mondo ma invano, non arrivano gli aiuti umanitari" ... msn.com
Gaza, Al Jazeera: neonato è morto assiderato. Media: nessuna decisione a vertice Doha LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Al Jazeera: neonato è morto assiderato. tg24.sky.it
Sofferenza senza fine: Gaza sotto il gelo e le tempeste di vento che distruggono le tende mentre il mondo guarda - Il vento non dà tregua, e neppure la pioggia su queste tende disgraziate. greenme.it
IDF Bolsters Gaza Forces As Ceasefire Risks COLLAPSE Iran REBUILDING Hezbollah TBN Israel
Nuove e violenti piogge si sono abbattute su Gaza, travolgendo decine di tende di sfollati e allagandone molte altre. Molte delle case già danneggiate durante la guerra sono crollate durante le recenti tempeste tempesta, intrappolando persone tra le macerie. - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.