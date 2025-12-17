mentre gaza congela il mondo si chiude

In un contesto di crescente isolamento, Gaza si confronta con un freddo glaciale che si trasforma in una nuova frontiera di sofferenza. La tragedia di Mohammed Khalil Abu al-Khair, deceduto di ipotermia in condizioni estreme, simbolizza la vulnerabilità di chi vive sotto assedio. Mentre il mondo sembra chiudersi, le immagini di questa crisi umanitaria ci ricordano l’urgenza di attenzione e solidarietà.

Il freddo a Gaza è diventato una linea del fronte. Mohammed Khalil Abu al-Khair aveva due settimane. È morto di ipotermia dopo giorni di pioggia e vento, in una tenda che non proteggeva più. I medici parlano di altri casi simili, di bambini che arrivano negli ospedali con il corpo già freddo. Le forniture per i ripari entrano a singhiozzo, il maltempo fa il resto. L’assedio passa anche dalla temperatura. . L’amministrazione Trump ha annunciato un’estensione del travel ban che colpisce anche i palestinesi titolari di documenti dell’Autorità nazionale. Dal primo gennaio, visti e ingressi diventano un privilegio revocabile. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Leggi anche: Gaza, la “pace” fantasma e illusoria di Trump e Netanyahu: nella Striscia si continua a morire mentre il mondo applaude

