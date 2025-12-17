Menopausa e lavoro | il costo invisibile che pagano le donne e il sistema

La menopausa nel mondo del lavoro rappresenta una sfida spesso invisibile, che va oltre il singolo individuo. Non si tratta solo di salute, ma di un tema di rilevanza economica, organizzativa e culturale, che coinvolge aziende e sistema sociale. Ignorare questa realtà significa perdere opportunità di crescita e di inclusione, e sottovalutare il costo reale di un fenomeno che riguarda milioni di donne e il nostro modo di lavorare.

N on è solo una questione privata, né un tema che riguarda esclusivamente la salute. La menopausa, nel mondo del lavoro, è anche un problema economico, organizzativo e culturale. E i numeri, per la prima volta, lo rendono evidente. In Italia, i disturbi legati alla menopausa costano 112 milioni di euro l’anno in giornate di assenza dal lavoro. Ma il dato più significativo è un altro: il 76% delle donne continua a lavorare senza cambiare nulla, pur soffrendo in silenzio. Manifesto della Nuova Menopausa: una guida completa per viverla al meglio X A far emergere questa realtà è l’indagine nazionale “Menopausa e Lavoro”, la prima analisi quali-quantitativa sull’impatto della menopausa nella vita professionale delle donne italiane. 🔗 Leggi su Iodonna.it

