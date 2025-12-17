Menopausa e lavoro | il costo invisibile che pagano le donne e il sistema
La menopausa nel mondo del lavoro rappresenta una sfida spesso invisibile, che va oltre il singolo individuo. Non si tratta solo di salute, ma di un tema di rilevanza economica, organizzativa e culturale, che coinvolge aziende e sistema sociale. Ignorare questa realtà significa perdere opportunità di crescita e di inclusione, e sottovalutare il costo reale di un fenomeno che riguarda milioni di donne e il nostro modo di lavorare.
N on è solo una questione privata, né un tema che riguarda esclusivamente la salute. La menopausa, nel mondo del lavoro, è anche un problema economico, organizzativo e culturale. E i numeri, per la prima volta, lo rendono evidente. In Italia, i disturbi legati alla menopausa costano 112 milioni di euro l’anno in giornate di assenza dal lavoro. Ma il dato più significativo è un altro: il 76% delle donne continua a lavorare senza cambiare nulla, pur soffrendo in silenzio. Manifesto della Nuova Menopausa: una guida completa per viverla al meglio X A far emergere questa realtà è l’indagine nazionale “Menopausa e Lavoro”, la prima analisi quali-quantitativa sull’impatto della menopausa nella vita professionale delle donne italiane. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Lavoro di cura invisibile: donne italiane producono 473 miliardi di euro l’anno ma rischiano la povertà. Il 71% della cura familiare grava sulle loro spalle, eppure nessuno le riconosce
Leggi anche: Donne e lavoro: ecco Pathway Donne, il progetto per creare nuove opportunità
Lynda: nonostante l’impatto, la menopausa è ancora un tema invisibile nelle aziende - Lynda, piattaforma digitale europea dedicata al benessere femminile, offre strumenti concreti e supporto specialistico per vivere la menopausa con consapevolezza. ilmessaggero.it
Tempo, cura e lavoro: il nuovo capitale invisibile che ridisegna la disuguaglianza di genere in Italia - Oggi, nel mondo delle economie avanzate, potremmo aggiungere: e lo si diventa soprattutto attraverso la gestione del tempo, quella ris ... articolo21.org
The Real Cost of Silence About Menopause
In menopausa il corpo cambia, ma l’attività fisica può fare davvero la differenza. Muoversi con regolarità aiuta cuore, metabolismo, ossa e umore, riducendo molti dei disturbi tipici di questa fase. Dalle attività aerobiche al lavoro di forza, fino a yoga e pilates: sc - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.