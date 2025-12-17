Meloni | asset? Si rischia vittoria Mosca

Nella scena politica italiana si sviluppa un dibattito acceso tra maggioranza e opposizione. Meloni sottolinea l’unità della sua coalizione, presentando una sola Risoluzione, mentre l’opposizione si frammenta con cinque proposte diverse. La tensione cresce mentre si avvicina un voto cruciale, con il rischio che la posizione italiana possa favorire gli interessi di Mosca, alimentando timori e confronti sul futuro del paese.

15.35 "Nella maggioranza c'è dibattito. Ma ci presentiamo qui con una sola Risoluzione". A fronte di una Risoluzione per 4 partiti,nell'opposizione ci sono 5 Risoluzioni per 5 partiti"."Mi preoccuperebbe mandare a Bruxelles un presidente del Consiglio che ha 5 Risoluzioni e non sa quele adottare, indebolirebbe l' Italia".Così Meloni nella sua replica. Sugli asset russi risponde al Pd:"Se la base giuridica non fosse solida,noi regaleremmo a Mosca prima vittoria vera". "Agli italiani chiedo perché l'opposizione ha bisogno di mentire"". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Meloni verso Consiglio Ue: "Aumentare pressione su Mosca". Ma resta il nodo asset russi

Leggi anche: Mosca deve pagare, ma sugli asset serve più lucidità. La linea Meloni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Via libera dell'Ue al blocco a tempo indeterminato degli asset russi, due i voti contrari - Kaja Kallas: Asset congelati a meno che la Russia non paghi integralmente i risarcimenti all'Ucraina per i danni causati; Zelensky: Trump vuole il nostro ritiro dal Donbas,. La decisione spetta al popolo - Meloni a call Volenterosi: sforzi per tenere uniti Ue e Usa; Asset russi congelati in UE, cosa succede/ Sì ‘gelido’ di Belgio e Italia con rischio ritorsioni Commissione.

Elezioni regionali Campania-Veneto-Puglia, Meloni: "Vittoria Stefani grazie a serietà". Schlein: "Uniti si vince" - Veneto al centrodestra, dove ha vinto Alberto Stefani, Campania e Puglia al centrosinistra, con la vittoria rispettivamente di Roberto Fico e Antonio Decaro. lagazzettadelmezzogiorno.it

Cosa rischia Meloni dall'accusa di concorso in genocidio? (Spoiler: nulla) - Credo che non esista altro caso al mondo di una denuncia del genere", ha detto Giorgia Meloni a Porta a Porta, riferendosi all'iniziativa dei Giuristi ... huffingtonpost.it

Meloni e FdI alle prese con l’ultimo round delle Regionali - Con il dem Decaro favorito in Puglia, il 5 stelle Fico in pole in Campania e il leghista Stefani dato vittorioso in Veneto, il partito della premier rischia di perdere la scena. lettera43.it

MARCOTTI IL TRIONFO DELLA MELONI E' LA DEBACLE DELL'AGENDA DRAGHI E DELL'EURO

Meloni: sì su asset russi solo con solida base giuridica, altrimenti è un regalo a Mosca - facebook.com facebook

Sostegno a Kiev, armi, asset russi: Meloni alla Camera prima del Consiglio Ue x.com