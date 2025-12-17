Meloni | Ue vuole spendere 800 milioni per ristrutturare Palazzo del Consiglio Non è una priorità – Il video

Il 17 dicembre 2025, Meloni ha dichiarato che l'Unione Europea intende investire 800 milioni di euro per la ristrutturazione del Palazzo del Consiglio, ma questa spesa non rappresenta una priorità. La premier ha sottolineato l'importanza di applicare la stessa disciplina finanziaria alle istituzioni europee e italiane nella gestione delle risorse pubbliche.

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "Così come in Italia siamo chiamati a razionalizzare le spese delle nostre istituzioni pubbliche così esigeremo la stessa disciplina finanziaria da parte delle istituzioni europee. L'Italia ha recentemente chiesto di rivedere una ristrutturazione di uno dei Palazzi del Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles con un costo stimato di oltre 800 milioni di euro. Non è questo il tipo di investimenti europei che ci pare prioritario". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in Aula alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre. 🔗 Leggi su Open.online

