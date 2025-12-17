meloni tra il sostegno a kiev e il pressing sulla russia

In vista di uno dei Consigli europei più complessi degli ultimi tempi, Giorgia Meloni si prepara a confrontarsi in Parlamento. La premier si trova al centro di un delicato equilibrio tra il sostegno a Kiev e le pressioni sulla Russia, in un contesto internazionale segnato da tensioni e sfide geopolitiche. Le sue parole saranno decisive per definire la posizione italiana in un momento di grande incertezza e trasformazione europea.

Alla vigilia di uno dei Consigli europei più difficili della recente storia comunitaria, che ha come piatto forte l’uso degli asset russi, Giorgia Meloni si presenta in Parlamento per il consueto appuntamento delle comunicazioni. Ha buon gioco nel sottolineare che le opposizioni si presentano in ordine sparso. Basti pensare che hanno presentato sei testi che fanno capo a Pd, M5S, Avs, Azione, Italia viva e +Europa. Mentre il centrodestra si è presentato con una risoluzione unitaria. Ma è anche vero che in quella risoluzione non sono affrontate le questioni che tengono sulle spine la maggioranza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

