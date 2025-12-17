Meloni sull' antisemitismo | Nessuna reticenza Grati al gesto eroico di Ahmed al-Ahmad a Sydney

Il primo ministro Meloni esprime la sua vicinanza e gratitudine per il gesto di Ahmed al-Ahmad, cittadino musulmano di Sydney, che ha contribuito a prevenire una tragedia. Nel suo intervento, Meloni sottolinea l'importanza di affrontare l'antisemitismo senza reticenze, riconoscendo il valore di chi agisce con coraggio per la sicurezza di tutti.

"La nostra gratitudine va a quel cittadino, anche lui musulmano, che con il suo intervento ha evitato che la strage fosse addirittura peggiore. Nel suo gesto eroico sta un messaggio potentissimo: la pace è difficile, i nemici della pace proveranno a sabotarla in ogni modo, spetta agli uomini di buona volontà, di qualunque fede e origine, fare di tutto per costruirla e preservarla". Durante il suo intervento alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riservato un passaggio per al pogrom avvenuto qualche giorno fa sulla spiaggia di Bondi Beach in Australia durante le celebrazioni della festività ebraica di Hanukkah, la festa delle luci. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Meloni in Senato Condanna di ogni forma di antisemitismo, camuffata da avversione a stato Israele

