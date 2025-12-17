Meloni sull' antisemitismo | Nessuna reticenza Grati al gesto eroico di Ahmed al-Ahmad a Sydney
Il primo ministro Meloni esprime la sua vicinanza e gratitudine per il gesto di Ahmed al-Ahmad, cittadino musulmano di Sydney, che ha contribuito a prevenire una tragedia. Nel suo intervento, Meloni sottolinea l'importanza di affrontare l'antisemitismo senza reticenze, riconoscendo il valore di chi agisce con coraggio per la sicurezza di tutti.
"La nostra gratitudine va a quel cittadino, anche lui musulmano, che con il suo intervento ha evitato che la strage fosse addirittura peggiore. Nel suo gesto eroico sta un messaggio potentissimo: la pace è difficile, i nemici della pace proveranno a sabotarla in ogni modo, spetta agli uomini di buona volontà, di qualunque fede e origine, fare di tutto per costruirla e preservarla". Durante il suo intervento alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riservato un passaggio per al pogrom avvenuto qualche giorno fa sulla spiaggia di Bondi Beach in Australia durante le celebrazioni della festività ebraica di Hanukkah, la festa delle luci. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Meloni scherza e fa gesto "ti tengo d'occhio" con le dita prima di entrare all’Onu a New York – Il video
Leggi anche: Omaggio all’alpinista-eroe di Melzo morto per aiutare la compagna di cordata: “Quello di Luca Sinigaglia fu un gesto eroico”
Meloni in Senato Condanna di ogni forma di antisemitismo, camuffata da avversione a stato Israele
Meloni sull'antisemitismo: "Nessuna reticenza. Grati al gesto eroico di Ahmed al-Ahmad a Sydney" - Durante il suo intervento alla Camera dei deputati in vista del Consiglio Ue, la presidente del Consiglio ricorda "quel cittadino, anche lui musulmano, che con il suo intervento ha evitato che la stra ... ilfoglio.it
Giorgia Meloni: "La Russia è impantanata, ma non invieremo soldati. Basta distinguo sull'antisemitismo" - La premier riferisce alla Camera: "La pretesa di Mosca sul Donbass è irragionevole, scoglio nelle trattative di pace. huffingtonpost.it
La mossa di Trump sull’AI che andrebbe copiata da Meloni al più presto https://innovazione.tiscali.it/intelligenza-artificiale/articoli/La-mossa-di-Trump-su-AI-che-andrebbe-copiata-da-Meloni/ - facebook.com facebook
#ottoemezzo Marco Travaglio critica Giorgia Meloni sulla riforma della giustizia e per le frasi sul delitto Garlasco: "Ha detto una panzana" x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.