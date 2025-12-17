Meloni | strategia sicurezza Usa occasione per rafforzare Europa

Il recente intervento di Meloni evidenzia come la nuova strategia di sicurezza americana rappresenti un'opportunità per l'Europa di rafforzare la propria autonomia e unità. Con gli Stati Uniti che spostano l'attenzione altrove, il continente è chiamato a investire di più in sicurezza, cercando di consolidare un ruolo più indipendente e strategico nel contesto internazionale.

Roma, 17 dic. (askanews) – "La nuova strategia di sicurezza americana afferma che l'Europa deve occuparsi della sua sicurezza perché gli Usa rivolgono prioritariamente la loro attenzione altrove. È un processo storico inevitabile. I grandi sostenitori di un'Europa più forte dovrebbero considerare questa come una occasione di rafforzare la nostra capacità di incidere e contare". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, replicando in aula al Senato al dibattito sulle sue comunicazioni in vista del consiglio europeo del 18 e 19 dicembre. "Abbiamo sempre pensato che questo giorno non sarebbe mai arrivato.

