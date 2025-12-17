Meloni | sono stata scelta da italiani
La premier Giorgia Meloni risponde alle accuse del senatore a vita Mario Monti a Palazzo Madama, sottolineando la gravità delle sue affermazioni e ribadendo di essere stata scelta dagli italiani. Meloni si difende con fermezza, chiarendo il suo ruolo e il rispetto verso il mandato democratico ricevuto, affrontando con determinazione le polemiche e mantenendo saldo il suo impegno per il paese.
20.04 La premier Giorgia Meloni rivolta al senatore a vita Mario Monti nella sua replica a Palazzo Madama ha detto: "Ho trovato molto gravi le sue accuse circa dei presunti manovratori che io avrei, dai quali prenderei degli ordini o vorrei compiacere. Presidente Monti, a lei dico una cosa: a differenza sua,io faccio il Presidente del Consiglio perché me lo ha chiesto il popolo italiano, lo faccio con un programma votato dalla maggioranza degli italiani e gli unici a cui rispondo sono gli italiani.". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Meloni e Schlein sullo stesso volo per Calabria, la scelta dei posti a bordo e l’incrocio con gli altri capi di partito: cosa si sono detti dopo l’atterraggio
Leggi anche: Meloni: "Sono stata denunciata per concorso in genocidio"
Meloni chiude Atreju e attacca la sinistra, Schlein le risponde dall'assemblea PD; Destino bipopulista | Il dramma di un Paese senza alternativa a Giorgia Meloni; Atreju vs Antonianum: Meloni-Schlein aprono la sfida per le politiche; No, l’aumento del tetto al contante non “ce lo chiede l’Europa”.
Meloni alle opposizioni: "Non riuscite nemmeno a chiarire se siete alleati" - Così in aula alla Camera la premier Meloni si è rivolta ad Angelo Bonelli, per poi allargare la sua re ... repubblica.it
Usa-Ue, Meloni: “No incrinature ma se l'Europa vuole essere grande deve difendersi da sé” - Ue, Meloni: “No incrinature ma se l'Europa vuole essere grande deve difendersi da sé” ... tg24.sky.it
Meloni Fiera che col mio governo il tasso di disoccupazione femminile sia il più alto di sempre
Mentre Meloni con la faccia contrita ci dice che non ci sono i soldi e bisogna tirare la cinghia, il governo estrae dal cappello quattro decreti urgenti per l'acquisto di 3,5 miliardi di nuove armi. Sottomarini, droni, navi di ultima generazione. C'è di tutto là in mezzo, - facebook.com facebook
Rosy #Bindi: “Meloni dice che noi rosichiamo Io non rosico perché so che loro sono un fenomeno passeggero. La storia di Meloni e di questo governo non avrà molto futuro. Gli italiani capiranno quello che sta accadendo davvero. Ma noi dobbiamo farglielo x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.