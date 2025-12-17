Meloni | sono stata scelta da italiani

La premier Giorgia Meloni risponde alle accuse del senatore a vita Mario Monti a Palazzo Madama, sottolineando la gravità delle sue affermazioni e ribadendo di essere stata scelta dagli italiani. Meloni si difende con fermezza, chiarendo il suo ruolo e il rispetto verso il mandato democratico ricevuto, affrontando con determinazione le polemiche e mantenendo saldo il suo impegno per il paese.

20.04 La premier Giorgia Meloni rivolta al senatore a vita Mario Monti nella sua replica a Palazzo Madama ha detto: "Ho trovato molto gravi le sue accuse circa dei presunti manovratori che io avrei, dai quali prenderei degli ordini o vorrei compiacere. Presidente Monti, a lei dico una cosa: a differenza sua,io faccio il Presidente del Consiglio perché me lo ha chiesto il popolo italiano, lo faccio con un programma votato dalla maggioranza degli italiani e gli unici a cui rispondo sono gli italiani.". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

