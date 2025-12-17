Meloni smonta Schlein in Aula | Masse di persone denutrite? Irresponsabile

Giorgia Meloni replica duramente a Elly Schlein, smontando le sue affermazioni sulla condizione delle persone in Italia. La premier sottolinea l’irresponsabilità di dipingere un quadro così negativo e invita a mantenere un dialogo basato su dati e realismo. La disputa tra i due protagonisti evidenzia ancora una volta le diverse visioni sullo stato del Paese e le sfide da affrontare.

"Irresponsabile dirlo". Giorgia Meloni risponde a Elly Schlein che, per l'ennesima volta, ha descritto una realtà più nera di quella che è. "Il tema del caro vita ci sta particolarmente a cuore però se posso dire anche rispetto ad alcune dichiarazioni che ho sentito qualche giorno fa, che gli italiani hanno il frigorifero vuoto . Adesso mi sembra un po' irresponsabile raccontare l'Italia come se fosse un paese che ha masse di persone denutrite, sottonutrite, per mancanza di derrate alimentari". La presidente del Consiglio, nel corso delle repliche nell'Aula della Camera dopo la discussione sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, replica a quanto detto dalla leader del Partito democratico durante l'assemblea del partito.

