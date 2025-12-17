Meloni rilancia il sostegno a Kiev e chiede gli applausi per Salvini | in Parlamento è scontro con le opposizioni

In un clima acceso in Parlamento, Meloni ribadisce il suo impegno a sostenere Kiev, mentre chiede applausi per Salvini. Lo scontro tra maggioranza e opposizioni si fa più acceso, tra applausi scroscianti e proteste rumorose. La situazione riflette le tensioni politiche e le divisioni interne, mentre il dibattito si infiamma con accuse e appelli, sottolineando la complessità del momento politico italiano.

Giorgia Meloni si è misurata di nuovo nell'arena parlamentare, a pochi giorni di distanza dal Natale. Il sostegno della maggioranza e le feroci critiche di chi vorrebbe sostituirla a Palazzo Chigi. Applausi scroscianti e proteste rumorose hanno accompagnato il suo intervento.

Sostegno a Kiev, armi, asset russi: Meloni alla Camera prima del Consiglio Ue - Il focus delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni (prima alla Camera e poi al Senato), in vista del Consiglio Ue di domani, è il sostegno a Kiev. repubblica.it

Meloni alle Camere: sostegno all’Ucraina ma senza invio di soldati italiani - Intanto Putin attacca l’Occidente e definisce i leader europei “maialini” al seguito degli Usa ... famigliacristiana.it

Meloni, dalla parte di Kiev finché non è arrivato Trump

Al Consiglio europeo del 18-19 dicembre Giorgia Meloni ribadisce il sostegno all’Ucraina senza inviare truppe, chiede prudenza sugli asset russi, rilancia il ruolo italiano su Gaza, allargamento e difesa di Pac e Coesione nel bilancio Ue https://l.euronews. - facebook.com facebook

Ue-Mercosur, Meloni frena sulla firma e rilancia il Piano Mattei: "Strategia vincente in Africa" ageei.eu/ue-mercosur-me… @Palazzo_Chigi #pianomattei x.com

