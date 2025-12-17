Meloni oggi alla Camera in diretta le comunicazioni sul Consiglio Ue | Non abbandoniamo Kiev Russia si è impantanata
Oggi alla Camera, alle ore 11:30, Giorgia Meloni tiene le sue comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre 2025. La premier affronta temi cruciali sulla situazione internazionale, con particolare attenzione alla posizione sull'Ucraina e sulla Russia, sottolineando l'impegno italiano nel sostenere Kiev e la stagnazione delle operazioni russe.
In diretta le comunicazioni di Giorgia Meloni oggi alla Camera dalle ore 11:30 in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre 2025. Al centro del suo intervento i negoziati per la pace in Ucraina, con la premier che intende ribadire il sostegno a Kiev, nonostante le le prese di distanza della Lega sul tema. Restano invece, i dubbi sull'uso degli asset russi congelati, su cui i 27 cercheranno un'intesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Meloni oggi alla Camera, in diretta le comunicazioni sul Consiglio Ue: il voto sul sostegno all’Ucraina
Leggi anche: Meloni al Senato in diretta, le comunicazioni sul Consiglio Europeo: sostegno a Kiev, dazi e pace a Gaza i dossier sul tavolo
Meloni risponde ai parlamentari alla Camera prima del Consiglio Ue la diretta
Meloni oggi alla Camera, in diretta le comunicazioni sul Consiglio Ue - In diretta le comunicazioni di Giorgia Meloni oggi alla Camera dalle ore 11:30 in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre 2025 ... fanpage.it
In diretta le comunicazioni di Meloni alla Camera sul Consiglio Ue. Focus su Ucraina e asset russi - Al centro del discorso i negoziati di pace e il sostegno dell'Italia a Kyiv, con particolare attenzion ... ilfoglio.it
L'EDITORIALE / Giorgia Meloni domina la scena politica tra Atreju e il referendum sui giudici, mentre Elly Schlein fatica a costruire un fronte unitario nel Pd. Due stili opposti, due leadership a distanza e una bilancia che oggi pende a favore della premier - facebook.com facebook
Oggi nella mia intervista a Il Tempo: l’impegno del Governo Meloni per la rivoluzione del welfare. Buona lettura! x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.