Meloni oggi alla Camera in diretta le comunicazioni sul Consiglio Ue | Non abbandoniamo Kiev Russia si è impantanata

Oggi alla Camera, alle ore 11:30, Giorgia Meloni tiene le sue comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre 2025. La premier affronta temi cruciali sulla situazione internazionale, con particolare attenzione alla posizione sull'Ucraina e sulla Russia, sottolineando l'impegno italiano nel sostenere Kiev e la stagnazione delle operazioni russe.

In diretta le comunicazioni di Giorgia Meloni oggi alla Camera dalle ore 11:30 in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre 2025. Al centro del suo intervento i negoziati per la pace in Ucraina, con la premier che intende ribadire il sostegno a Kiev, nonostante le le prese di distanza della Lega sul tema. Restano invece, i dubbi sull'uso degli asset russi congelati, su cui i 27 cercheranno un'intesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

