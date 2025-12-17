Meloni oggi alla Camera in diretta le comunicazioni sul Consiglio Ue | Non abbandoniamo Kiev Russia si è impantanata

Oggi alla Camera, alle ore 11:30, Giorgia Meloni tiene le sue comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre 2025. La premier affronta temi cruciali sulla situazione internazionale, con particolare attenzione alla posizione sull'Ucraina e sulla Russia, sottolineando l'impegno italiano nel sostenere Kiev e la stagnazione delle operazioni russe.

In diretta le comunicazioni di Meloni alla Camera sul Consiglio Ue. Focus su Ucraina e asset russi - Al centro del discorso i negoziati di pace e il sostegno dell'Italia a Kyiv, con particolare attenzion ... ilfoglio.it

