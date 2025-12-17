Meloni non si espone sugli asset russi | Servono soluzioni sostenibili e base legale solida ma non sarà semplice – Video

Durante le comunicazioni a Montecitorio in vista del prossimo Consiglio europeo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato della gestione degli asset russi, sottolineando la necessità di soluzioni sostenibili e di una base legale solida. Tuttavia, ha evidenziato che trovare tali soluzioni non sarà semplice.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante le comunicazioni a Montecitorio in vista del prossimo Consiglio europeo, ha affrontato la questione degli asset russi. Tema che sarà centrale nella prossima riunione dei leader europei a Bruxelles. “Decisioni di questa portata giuridica, finanziaria ed istituzionale non possono che essere presi a livello dei leader e trovare una soluzione sostenibile sarà tutt’altro che semplice. Come sapete – spiega Meloni – l’Italia non ha fatto mancare il proprio sostegno al regolamento che ha fissato l’immobilizzazione dei beni russi, pur non condividendo il metodo utilizzato e – sottolinea – senza tuttavia ancora avallare alcuna decisione sul loro utilizzo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

