Meloni non si espone sugli asset russi | Servono soluzioni sostenibili e base legale solida ma non sarà semplice – Video

Durante le comunicazioni a Montecitorio in vista del prossimo Consiglio europeo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato della gestione degli asset russi, sottolineando la necessità di soluzioni sostenibili e di una base legale solida. Tuttavia, ha evidenziato che trovare tali soluzioni non sarà semplice.

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni non si espone sugli asset russi: “Servono soluzioni sostenibili e base legale solida, ma non sarà semplice” – Video La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante le comunicazioni a Montecitorio in vista del prossimo Consiglio europeo, ha affrontato la questione degli asset russi. Tema che sarà centrale nella prossima riunione dei leader europei a Bruxelles. “Decisioni di questa portata giuridica, finanziaria ed istituzionale non possono che essere presi a livello dei leader e trovare una soluzione sostenibile sarà tutt’altro che semplice. Come sapete – spiega Meloni – l’Italia non ha fatto mancare il proprio sostegno al regolamento che ha fissato l’immobilizzazione dei beni russi, pur non condividendo il metodo utilizzato e – sottolinea – senza tuttavia ancora avallare alcuna decisione sul loro utilizzo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Asset russi, Meloni frena: “Servono garanzie”, timori enormi per le aziende italiane in Russia Leggi anche: Asset russi, Meloni: ‘aperti a tutte le soluzioni ma no forzature’ Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Zelensky: Trump vuole il nostro ritiro dal Donbas,. La decisione spetta al popolo - Meloni a call Volenterosi: sforzi per tenere uniti Ue e Usa; Wall Street Journal: “Nuovo piano Usa sulla ricostruzione dell’Ucraina; Asset russi congelati ed eurobond: chi pagherà davvero il conto della guerra; Banca Russia fa ricorso contro Euroclear. Perplessità di Belgio e UK sugli asset. Guerra Ucraina, Meloni sull'uso degli asset russi: Decideranno i leader, serve base legale - (Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "Bisogna evitare il collasso di Kiev, "siamo chiamati a scelte che richiedono responsabilita'", in gioco "c'è la sicurezza dell'Europa. quotidiano.net

Meloni, sull’Ucraina sostegno e distinguo dagli alleati: “Non invieremo soldati a Kiev, sugli asset russi serve chiarezza” - Vigilia di Consiglio europeo e dunque per Giorgia Meloni torna l’appuntamento con le consuete comunicazioni in vista dell’appuntamento del 18 e 19 dicembre a Bruxelles, che avrà tra i dossier più deli ... msn.com

Meloni alla Camera, nì all’uso degli asset russi: «La decisione andrà presa dai leader» - «Mosca si è impantanata, ma la pace è difficile», «Con i Volenterosi, ma non manderemo soldati italiani». editorialedomani.it

PGIM Investments a SpeechBox Difendere i portafogli e scegliere bene le opportunità Esg

Atreju è diventata negli ultimi anni una grande piazza politica. Sul palco salgono esponenti di mondi diversi, si discute, ci si confronta, ci si espone. Una normalità che viene raccontata come segno di maturità democratica. Giorgia Meloni può oggi dire con org - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.