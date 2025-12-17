Meloni | Non manderemo truppe in Ucraina

Il dibattito sull'antisemitismo e le politiche internazionali è al centro dell'attenzione. Meloni sottolinea la necessità di condannare fermamente ogni forma di odio e intolleranza, evidenziando l'importanza di una posizione decisa contro l’antisemitismo, sia esso di origine islamista o legato alla questione di Israele. Un richiamo alla responsabilità di non sottovalutare fenomeni che minacciano i valori di convivenza e rispetto reciproco.

"È tempo di non ammettere più distinguo o reticenze nella condanna a ogni forma di antisemitismo, perché da lungo tempo si assiste a una inaccettabile sottovalutazione dell'antisemitismo di stampo islamista e di quello connesso alla volontà di cancellazione dello stato di Israele". Lo ha detto chiaramente Giorgia Meloni riferendo alla Camera dei deputati in vista del Consiglio Ue che si terrà domani e dopodomani. Un vertice che ha come focus la guerra in Ucraina, ma che non esclude gli altri temi. "L'Italia è determinata a fare la propria parte non solo a sostegno del popolo ucraino, ma anche in Medio Oriente, dove sta partecipando attivamente agli sforzi internazionali per raggiungere pace e stabilità nella regione", ha spiegato la presidente del Consiglio, "Permettetemi di ribadire anche in questa sede il cordoglio del governo per il brutale attacco antisemita a Sydney, la nostra vicinanza al popolo australiano e alla comunità ebraica presa di mira da terroristi probabilmente affiliati all'Isis, il nostro pensiero alle molte vittime, ai molti feriti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

