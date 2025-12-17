Meloni | Non invieremo soldati in Ucraina Mosca si è impantanata irragionevoli le sue pretese

La premier Giorgia Meloni ha chiarito che l’Italia non invierà soldati in Ucraina, sottolineando che Mosca si è impantanata nel conflitto e definendo irragionevoli le sue pretese. Le dichiarazioni sono state pronunciate durante un intervento alla Camera, in vista del prossimo Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre.

© Agi.it - Meloni: "Non invieremo soldati in Ucraina. Mosca si è impantanata, irragionevoli le sue pretese"

AGI - L'Italia non ha alcuna "volontà di inviare truppe in Ucraina". Lo dice la premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni nell' Aula della Camera alla vigilia del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre. "Il clima del vertice di Berlino è stato costruttivo, la dichiarazione dei leader europei riprende tutte le priorità ribadite dall'Italia", ha sottolineato Meloni. Lo stretto legame tra Europa e Stati uniti, nessun abbandono al suo destino da parte di Kiev, la tutela degli interessi dell'Europa e il mantenimento della pressione sulla Russia: sono queste le priorità indicate dalla premier. "Mosca si è impantanata", dice, "l'unica cosa che può costringere la Russia ad un accordo" è insistere sulla deterrenza, afferma. 🔗 Leggi su Agi.it

Meloninon invieremo soldati in Ucraina meloni politica governo informazioni militari ucraina

Video Meloninon invieremo soldati in Ucraina meloni politica governo informazioni militari ucraina

