Meloni | no a nostri soldati in Ucraina

La premier Meloni ha ribadito che l’Italia non invierà soldati in Ucraina, chiarendo la posizione del governo in vista del prossimo Consiglio europeo. In un intervento alla Camera, Meloni ha sottolineato la volontà di mantenere una posizione di non coinvolgimento militare nel conflitto, evidenziando l’orientamento del paese in questa delicata situazione internazionale.

12.08 Nessuna volontà dell'Italia di inviare truppe in Ucraina.Lo afferma la premier Meloni, nelle comunicazioni alla Camera alla vigilia del Consiglio europeo. E sottolinea lo stretto legame tra Europa e Stati Uniti, che "non sono competitor in questa vicenda" nel cammino verso la pace."Non intendiamo abbandonare Kiev". E' importante,aggiunge,"il mantenimento della pressione sulla Russia" che "si è impantanata in una durissima guerra di posizione a costo di enormi sacrifici". Da Mosca "pretese irragionevoli". "Nessun avallo" su uso asset russi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

